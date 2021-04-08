Арестович о стягивании российских войск: у РФ один выход - пугать весь мир войной

Россия стягивает войска к украинской границе, но полномасштабный конфликт маловероятен. Москва сама загнала себя в тупик и вынуждена пугать весь мир новой войной в Европе.
Такое мнение в комментарии РБК-Украина выразил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
По его словам, Россия действует стандартным путем, поскольку загнала себя в международную политическую изоляцию.
"Они, конечно, это видят и понимают, что политика давления на Украину, на коллективный Запад, заигрывание с Китаем и Ираном упираются в решимость Запада противопоставить этому серьезные аргументы, включая военную силу. Поэтому россияне бесятся, понимают, что нашла коса на камень… Естественно они исходят на грозную риторику, пытаются изобразить военное обострение. Но мы к этому всему привыкли", - отметил Арестович.
Он подчеркнул, что выход у России один - пугать весь мир новой европейской войной.
"Чтобы Запад испугался и пошел с ними на переговоры, обсуждал их "Северный поток" и прочее. Пугают расчленением Украины и всем остальным, чтобы все дрогнули, побоялись и уступили. Я не верю в полномасштабный конфликт. Россияне, по каким бы иррациональным причинам они не действовали, рассчитывают то они рационально. Они понимают, что это закончится катастрофой для Российской Федерации, как таковой, для российских Вооруженных сил", - добавил Арестович.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия под видом учений стягивает войска к украинской границе, а сегодня расследователи из группы Conflict Intelligence Team обнародовали фото полевого лагеря с танками и другой боевой техникой в Воронежской области, от которого до Украины около 170 км.
А российский переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак заявил, что Россия готова открыто ввести войска на Донбассе, если будет "угроза мирному населению". Он также отметил, что начало боевых действий на Донбассе станет началом конца Украины.