"Отвлечь внимание от внутренних проблем": Данилов объяснил концентрацию войск РФ на границе
Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной для того, чтобы консолидировать россиян против внешнего врага. Таким образом Кремль стремится отвлечь население от внутренних проблем.
Такое мнение секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выразил Reuters.
"Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил Reuters: Киев считает, что Россия собирает войска и военную технику на границе, пытаясь объединить россиян против внешнего врага и отвлечь их от внутренних проблем", - говорится в статье.
Отметим, ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине. 8 апреля боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный погиб.
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