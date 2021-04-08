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"Отвлечь внимание от внутренних проблем": Данилов объяснил концентрацию войск РФ на границе

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 15:14
"Отвлечь внимание от внутренних проблем": Данилов объяснил концентрацию войск РФ на границе Фото: Данилов объяснил концентрацию ВС РФ на границе с Украиной (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Андрей Василюк

Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной для того, чтобы консолидировать россиян против внешнего врага. Таким образом Кремль стремится отвлечь население от внутренних проблем.

Такое мнение секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выразил Reuters.

"Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил Reuters: Киев считает, что Россия собирает войска и военную технику на границе, пытаясь объединить россиян против внешнего врага и отвлечь их от внутренних проблем", - говорится в статье.

Отметим, ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине. 8 апреля боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный погиб.

Сегодня Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс. Он посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим "тишины".

Сегодня, 8 апреля, стало известно, что 10 десантных и артиллерийских катеров и судов РФ перекидывает из Каспийского в Черное море. Это делают якобы в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

Накануне, 7 апреля, состоялась экстренная встреча Трехсторонней контактной группы, на которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

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