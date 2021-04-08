"Отвлечь внимание от внутренних проблем": Данилов объяснил концентрацию войск РФ на границе

Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной для того, чтобы консолидировать россиян против внешнего врага. Таким образом Кремль стремится отвлечь население от внутренних проблем.

"Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил Reuters: Киев считает, что Россия собирает войска и военную технику на границе, пытаясь объединить россиян против внешнего врага и отвлечь их от внутренних проблем", - говорится в статье.

Отметим, ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине. 8 апреля боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный погиб.

Сегодня Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс. Он посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим "тишины".

Сегодня, 8 апреля, стало известно, что 10 десантных и артиллерийских катеров и судов РФ перекидывает из Каспийского в Черное море. Это делают якобы в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

Накануне, 7 апреля, состоялась экстренная встреча Трехсторонней контактной группы, на которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.