Арестович спрогнозував фінальну версію РФ щодо вибухів на Кримському мості
Російські спецслужби шукають винуватців вибухів на Кримському мості серед своїх силових структур та керівних еліт.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
"Найцікавіше - практично немає звинувачень української сторони. Тільки чергові заяви. Серйозних претензій МЗС немає й близько. Я так розумію, що найближчим часом вони розбиратимуться, хто підірвав зі своїх", - зазначив Арестович.
"І версія буде приблизно така - вони скажуть, що розігрується 1905 рік, програш у війні і частина царської "охоронки" вирішує налякати народ", - додав радник Офісу президента.
Він також припустив, що частина російської еліти, яка має відношення до силових структур і дозволяє підривати мости, зрозуміла, що війну програно.
На думку Арестовича, керівна верхівка вирішила, що російський лідер Володимир Путін втратив здатність приймати рішення і немає виходу з ситуації. Тому основні зусилля вона намагатиметься зосередити на боротьбі за владу та власність самої Росії після смерті Путіна.
"У мене відчуття, що цей підрив буде вододілом із зовнішньої орієнтованості Росії в цій війні на внутрішню. У мене відчуття, що вежі почали валитися всередину, і тверезих та сильних людей набагато більше почав хвилювати внутрішньоросійський порядок денний", - наголосив він.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 8 жовтня, на Кримському мості пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування.
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