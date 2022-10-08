Арестович спрогнозував фінальну версію РФ щодо вибухів на Кримському мості

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Найцікавіше - практично немає звинувачень української сторони. Тільки чергові заяви. Серйозних претензій МЗС немає й близько. Я так розумію, що найближчим часом вони розбиратимуться, хто підірвав зі своїх", - зазначив Арестович.

"І версія буде приблизно така - вони скажуть, що розігрується 1905 рік, програш у війні і частина царської "охоронки" вирішує налякати народ", - додав радник Офісу президента.

Він також припустив, що частина російської еліти, яка має відношення до силових структур і дозволяє підривати мости, зрозуміла, що війну програно.

На думку Арестовича, керівна верхівка вирішила, що російський лідер Володимир Путін втратив здатність приймати рішення і немає виходу з ситуації. Тому основні зусилля вона намагатиметься зосередити на боротьбі за владу та власність самої Росії після смерті Путіна.

"У мене відчуття, що цей підрив буде вододілом із зовнішньої орієнтованості Росії в цій війні на внутрішню. У мене відчуття, що вежі почали валитися всередину, і тверезих та сильних людей набагато більше почав хвилювати внутрішньоросійський порядок денний", - наголосив він.