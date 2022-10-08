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Арестович спрогнозировал финальную версию РФ по взрывам на Крымском мосту

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Київ, Суббота 08 октября 2022 22:48
Арестович спрогнозировал финальную версию РФ по взрывам на Крымском мосту Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские спецслужбы ищут виновников взрывов на Крымском мосту среди своих силовых структур и правящих элит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Самое интересное - практически нет обвинений украинской стороны. Только дежурные заявления. Серьезных претензий МИДа нет и в помине. Я так понимаю, что в ближайшее время они будут разбираться, кто взорвал из своих", - отметил Арестович.

"И версия будет примерно такая - они скажут, что играется 1905 год, проигрыш в войне и часть царской "охранки" решает попугать народ", - добавил советник Офиса президента.

Он также предположил, что часть российской элиты, имеющая отношение к силовым структурам и позволяющая себе взрывать мосты, поняла, что война проиграна.

По мнению Арестовича, правящая верхушка решила, что российский лидер Владимир Путин потерял способность принимать решения и нет выхода из создавшегося положения. Потому основные усилия она попытается сосредоточить на борьбе за власть и за собственность самой России после смерти Путина.

"У меня ощущение, что этот подрыв будет водоразделом с внешней ориентированности России в этой войне на внутреннюю. У меня ощущение, что башни начали валиться внутрь, и трезвых и сильных людей гораздо больше начала волновать внутрироссийская повестка", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.

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