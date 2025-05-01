Арестович у списку. Зеленський затвердив новий пакет санкцій

Санкції Зеленського

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив ще кілька санкційних пакетів. Зокрема, обмеження були введені проти кількох китайських компаній.

Це сталося після того, як українська розвідка отримала інформацію, що Китай може допомагати Росії зброєю.

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