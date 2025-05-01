Арестович в списке. Зеленский утвердил новый пакет санкций

Санкции Зеленского

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский утвердил еще несколько санкционных пакетов. В частности, ограничения были введены против нескольких китайских компаний.

Это произошло после того, как украинская разведка получила информацию, что Китай может помогать России оружием.

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