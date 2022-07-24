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Арестович рассказал, когда ВСУ пойдут в наступление

Фото: советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, когда ждать контрнаступления украинской армии в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире "Радио Чикаго".

"У нас все идет планово. Дело в том, что когда американская армия столкнулась с иракской армией, ослабленной санкциями, даже американской армии понадобилось 22 дня, чтобы дойти до Багдада. И там были сложные эпизоды, взятие мостов, попадание в засаду и прочее. Это была несопоставимая разница в поколениях. А украинская армия и армия российская - это разница в пол поколения", - сказал он.

По его словам, Россия сейчас ставит старую технику, потому что ВСУ новую выбили, а в Украину наоборот приходит новое вооружение, благодаря поставкам с Запада.

"Главным условием контрнаступления является прекращение способности противника наступать. В противном случае нет никакого смысла наступать, поскольку мы нарвемся на встречные контрудары и все силы, которые мы накопили, потратятся на встречные бои", - говорит Арестович.

По его мнению, сейчас ВСУ надо истощить противника, чем они успешно и занимаются.

"Нам надо их истощить. И мы это делаем, ведя маневренную оборону на тех участках, где они пытаются наступать, куда стянуто 60% России от Изюма до Бахмута и до границы Луганской и Донецкой областей. Треугольник. Там сейчас 60% тех 130-150 тысяч российских войск, которые в принципе здесь воюют. Так вот, российская армия вышла на плато недели три назад и это плато начало кривится, а мы наоборот начали набирать возможности. Вот когда эти два графика сойдутся, мы перейдем в наступление", - констатирует он.

Как сообщалось, ранее Арестович заявил, что захват Лисичанска - это последний крупный успех российской армии в войне против Украины. В дальнейшем противник не сможет захватывать крупные города.

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