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Арестович розповів, коли ЗСУ підуть у наступ

Фото: радник голови Офісу президента України Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, коли чекати на контрнаступ української армії у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в ефірі "Радіо Чикаго".

"У нас все йде планово. Річ у тому, що коли американська армія зіткнулася з іракською армією, ослабленою санкціями, навіть американській армії знадобилося 22 дні, щоб дійти до Багдада. І там були складні епізоди, взяття мостів, попадання в засідку та інше. Це була непорівнянна різниця в поколіннях. А українська армія та армія російська - це різниця в половину покоління", - сказав він.

За його словами, Росія зараз ставить стару техніку, тому що ЗСУ нову вибили, а в Україну навпаки приходить нове озброєння завдяки постачанню з Заходу.

"Головною умовою контрнаступу є припинення здатності супротивника наступати. В іншому випадку немає жодного сенсу наступати, оскільки ми нарвемося на зустрічні контрудари і всі сили, які ми накопичили, витрачаються на зустрічні бої", - каже Арестович.

На його думку, зараз ЗСУ треба виснажити супротивника, чим вони успішно й займаються.

"Нам треба їх виснажити. І ми це робимо, ведучи маневрову оборону на тих ділянках, де вони намагаються наступати, куди стягнуто 60% Росії від Ізюму до Бахмуту і до кордону Луганської та Донецької областей. Трикутник. Там зараз 60% тих 130-150 тисяч російських військ, які в принципі тут воюють. Так от, російська армія вийшла на плато тижнів три тому і це плато почало кривитися, а ми навпаки почали набирати можливості. Ось коли ці два графіки зійдуться, ми перейдемо в наступ", - констатує він.

Як повідомлялося, раніше Арестович заявив, що захоплення Лисичанська - це останній великий успіх російської армії у війні проти України. Надалі супротивник не зможе захоплювати великі міста.

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