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Арестович рассказал, как Путин устроил взбучку российским генералам

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Четверг 09 июня 2022 00:05
Арестович рассказал, как Путин устроил взбучку российским генералам Фото: Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Роман Мирончук

Президент России Владимир Путин недоволен положением дел на фронте и устроил взбучку российским генералам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Нам из Москвы добрые люди рассказывают, что было совещание у Путина, позавчера. И он очень сильно кричал на генералов, чем-то он был очень сильно недоволен, очень. Что-то они не сделали из того, что обещали. Я боюсь загадывать, но некоторые признаки происходящего меня обнадеживают", - отметил Арестович.

Он также рассказал, что российские оккупанты ушли с Запорожского направления и направлений от Донецка до Попасной, чтобы сосредоточится на Попасной Луганской области.

Отметим, что, по словам Арестовича, защитники Украины нанесли тяжелые потери захватчикам в Северодонецке Луганской области.

Ранее Арестович заявил, что оккупанты попытаются на этой неделе дойти до Славянска. Чтобы осуществить свой план, они начали наступление с трех направлений.

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