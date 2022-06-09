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Арестович розповів, як Путін влаштував прочухана російським генералам

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Четвер 09 червня 2022 00:05
Арестович розповів, як Путін влаштував прочухана російським генералам Фото: Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Роман Мирончук

Президент Росії Володимир Путін незадоволений станом справ на фронті і влаштував прочухана російським генералам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Нам з Москви добрі люди розповідають, що була нарада у Путіна, позавчора. І він дуже сильно кричав на генералів, чимось він був дуже сильно незадоволений, дуже. Щось вони не зробили з того, що обіцяли. Я боюся загадувати, але деякі ознаки того, що відбувається мене обнадіюють", - зазначив Арестович.

Він також розповів, що російські окупанти пішли з Запорізького напрямку і напрямків від Донецька до Попасної, щоб зосередиться на Попасній Луганській області.

Зазначимо, що, за словами Арестовича, захисники України нанесли тяжкі втрати загарбникам у Сєвєродонецьку Луганської області.

Раніше Арестович заявив, що окупанти спробують цього тижня дійти до Слов'янська. Щоб здійснити свій план, вони почали наступ з трьох напрямків.

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