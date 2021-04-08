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Арестович о привлечении Януковича в ТКГ: это еще один анекдот

Автор: Владислав Красинский

История замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака о предложении привлечь Виктора Януковича к работе ТКГ (Трехсторонней контактной группы) является "анекдотом". Эти заявления вызваны неспособностью Москвы продавить свою позицию.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, Козак на сегодняшней пресс-конференции, посвященной конфликту на Донбассе, "рассказывал анекдоты".

"Янукович - это еще один анекдот", - отметил он.

Он также подчеркнул, что такие заявления спровоцированы тем, что российской стороне не удается продавить свою позицию по урегулированию конфликта.

"Речь о том, что Россия якобы не является стороной конфликта (хотя на самом деле является), и что Киев должен напрямую общаться с так называемыми "ЛНР/ДНР", - добавил Арестович.

Отметим, по словам Козака, российская сторона предлагала привлечь Януковича к переговорам ТКГ, поскольку Украина не хотела разговаривать с нынешними представителями "ЛДНР".

Напомним, на пресс-конференции Козак, помимо всего, спрогнозировал завершение войны на Донбассе в течение года, если будут выполняться минские соглашения.

Он также выступил против привлечения США в нормандский формат, поскольку чем больше посредников, тем сложнее будет договориться.

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