Арестович о привлечении Януковича в ТКГ: это еще один анекдот

По его словам, Козак на сегодняшней пресс-конференции, посвященной конфликту на Донбассе, "рассказывал анекдоты".

"Янукович - это еще один анекдот", - отметил он.

Он также подчеркнул, что такие заявления спровоцированы тем, что российской стороне не удается продавить свою позицию по урегулированию конфликта.

"Речь о том, что Россия якобы не является стороной конфликта (хотя на самом деле является), и что Киев должен напрямую общаться с так называемыми "ЛНР/ДНР", - добавил Арестович.

Отметим, по словам Козака, российская сторона предлагала привлечь Януковича к переговорам ТКГ, поскольку Украина не хотела разговаривать с нынешними представителями "ЛДНР".