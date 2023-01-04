Арестович про підготовку РФ до нового наступу і мобілізацію: Поховаємо за 2-3 місяці

"Військових цілей у Путіна немає, він хоче завести ситуацію в тупикову, тому що він бореться вже не за захоплення України nf не за осоромлення Заходу - він бореться за фізичне виживання. Йому потрібен глухий кут, потрібні переговори, які продасть за перемогу, бо поразка означає для нього політичну смерть, а далі й фізичну... Йому не пробачать, у тому числі й серед найближчого оточення. (Путін) б'ється за власне виживання. А спосіб у нього один - поховати сотні тисяч росіян, які мають померти, щоб не помер він", - сказав Арестович.

У цьому контексті радник ОП зазначив, що Кремль збирається в ході наступної хвилі мобілізації набрати ще 200-300 тисяч осіб до лав окупаційних військ, щоб відправити в Україну для нового наступу.

"І ця мобілізація за ідеєю має розпочатися в районі 5 січня. І під неї планується таки закривати кордони. Вони дискутують - коли і як, у які терміни та для яких категорій, але рішення про закриття кордонів тою чи іншою мірою прийнято. Залишається питання у її масштабах та термінах. Тому що вони розуміють, що від другої хвилі побіжить черговий мільйон як мінімум", - пояснив Арестович.

Також він звертає увагу, що мобілізація в РФ не припиняється з березня 2022 року, і якщо спочатку вона була прихованою, потім з вересня - вже відкритою під назвою "часткова".

"Пройшла так звана хвиля, де вони призвали близько 300 тисяч осіб. З них десь 150 тисяч відправили на фронт або ближче до нього, а частину, яким найбільше не пощастило, через тиждень або одразу відправили "затикати дірки". Інша частина була відправлена до навчальних таборів, у тому числі до Білорусі, і там готувалася... Їхнє завдання поповнити кадри в частинах, які тут сильно прорідилися, і частина з них уже почала прибувати на територію України", - сказав Арестович.

Так, російське керівництво вже ухвалило рішення про використання цих 200 тисяч з першої хвилі "часткової мобілізації". І на українців "чекає російський наступ найближчим часом".

При цьому радник ОП зазначає, що найближчими місяцями стане зрозуміло, як і де Кремль застосовуватиме накопичений резерв у 200 тисяч солдатів.

"Нам може стати значно важче, проте в будь-якому випадку ми поховаємо їх за 2-3 місяці. За цей час противник сподівається мобілізувати ще 300 тисяч і продовжити криваву бійку", - сказав він та додав, що можливість РФ озброїти нових мобілізованих залишається під "великим питанням".

"На нашому боці правда, військова та фінансова допомога Заходу. На весь рік ми забезпечені підтримкою, здатися ми не можемо, тому воюватимемо як воювали. Єдине, що змушує Путіна продовжувати війну - бажання відстрочити поразку та надія на те, що ми зламаємось і підемо на переговори. Не зламаємось", - наголошує радник Офісу президента