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Арестович: мы перемололи треть их войск, противник пытается соскребать резервы

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Украина, Суббота 12 марта 2022 14:10
Арестович: мы перемололи треть их войск, противник пытается соскребать резервы Фото: советник главы офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталья Юрченко

Вооруженные силы Украины с начала войны уничтожили более трети войск врага. Однако Россия собирает резервы, чтобы снова направить их в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича во время телемарафона.

"Более 90 БТГ противник применил с начала 24 февраля. Более 30 из них уничтожены или выведены из строя, то есть потеряли боеспособность. Мы перемололи треть войска противника. Сейчас противник пытается соскребать резервы с "миротворцев" на Кавказе, из Крыма, Абхазии, из так называемых "ЛДНР". Он пытается создать группировку до 20 тысяч человек и за пару недель бросить их снова на фронт, чтобы переломить ситуацию. Но мы понимаем, если мы перемололи треть их войск, то эта "смазка для штыка" вообще небоеспособна", - заявил Арестович.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала войны погибли более 12 тысяч российских оккупантов.

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