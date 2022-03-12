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Более 12 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях войск РФ

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Киев, Суббота 12 марта 2022 10:19
Более 12 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях войск РФ Фото: российские оккупанты уже потеряли более 12 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск на 17 день войны. Так, более 12 тысяч оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

  • личного состава - более 12 тысяч человек,
  • танков - 362,
  • боевых бронированных машин - 1205,
  • артиллерийских систем - 1235,
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) - 62,
  • средства ПВО - 33,
  • самолетов - 58,
  • вертолетов - 83,
  • автомобильной техники - 585,
  • легкие скоростные катера - 3,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.

При этом в Генштабе добавили, что точные потери российских оккупантов уточняются.

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