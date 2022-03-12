Более 12 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях войск РФ
Фото: российские оккупанты уже потеряли более 12 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники (Getty Images)
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях российских войск на 17 день войны. Так, более 12 тысяч оккупантов погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:
- личного состава - более 12 тысяч человек,
- танков - 362,
- боевых бронированных машин - 1205,
- артиллерийских систем - 1235,
- РСЗО (реактивная система залпового огня) - 62,
- средства ПВО - 33,
- самолетов - 58,
- вертолетов - 83,
- автомобильной техники - 585,
- легкие скоростные катера - 3,
- цистерн с ГСМ - 60,
- беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.
При этом в Генштабе добавили, что точные потери российских оккупантов уточняются.
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