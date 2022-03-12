ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арестович: ми перемололи третину їх військ, противник намагається зішкрібати резерви

Новость на русском →
Україна, Субота 12 березня 2022 14:10
Арестович: ми перемололи третину їх військ, противник намагається зішкрібати резерви Фото: радник глави офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

Збройні сили Україні з початку війни знищили понад третину військ ворога. Проте Росія збирає резерви, щоб знову направити їх в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Олексія Арестовича під час телемарафону.

"Понад 90 БТГ противник застосував з початку 24 лютого. Понад 30 з них знищені або виведені з ладу, тобто втратили боєздатність. Ми перемололи третину війська противника. Зараз противник намагається зішкрібати резерви з "миротворців" на Кавказі, з Криму, Абхазії, з так званих "ЛДНР". Він намагається створити угрупування до 20 тисяч осіб і за пару тижнів кинути їх знову на фронт, щоб переломити ситуацію. Але ми розуміємо, якщо ми перемололи третину їх військ, то ця "змазка для штика" взагалі небоєздатна", - заявив Арестович.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку війни загинули понад 12 тисяч російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
Арестович: стратегічний перелом настав, але це ще не означає кінець війни
Арестович: стратегічний перелом настав, але це ще не означає кінець війни
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть