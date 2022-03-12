Арестович: ми перемололи третину їх військ, противник намагається зішкрібати резерви

"Понад 90 БТГ противник застосував з початку 24 лютого. Понад 30 з них знищені або виведені з ладу, тобто втратили боєздатність. Ми перемололи третину війська противника. Зараз противник намагається зішкрібати резерви з "миротворців" на Кавказі, з Криму, Абхазії, з так званих "ЛДНР". Він намагається створити угрупування до 20 тисяч осіб і за пару тижнів кинути їх знову на фронт, щоб переломити ситуацію. Але ми розуміємо, якщо ми перемололи третину їх військ, то ця "змазка для штика" взагалі небоєздатна", - заявив Арестович.