Арестович об отказе штурма "Азовстали": вероятно хотят усилить войска на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал прекратить штурмовать позиции наших защитников на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупанты таким образом планируют усилить войска на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Это означает следующее. Они не могут физически взять "Азовсталь", наши защитники продолжают ее удерживать. Но отказ (штурмовать "Азовсталь" - ред.) может быть объяснен тем, что они перебросили часть своих войск севернее, чтобы усилить свои силы, которые выполняют задачу выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Сразу скажу - им не удастся этого сделать", - заявил Арестович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин приказал отменить штурм украинских позиций на заводе "Азовсталь".

Война России против Украины длится пятьдесят семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.