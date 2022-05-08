UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Арестович опроверг слухи о потоплении вражеского фрегата "Адмирал Макаров"

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг слухи о потоплении российского фрегата "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Никакой "Макаров" не утопили, конечно же", - отметил Арестович и подчеркнул, что "это было какое-то недоразумение".

Отвечая на вопрос, откуда пошла информация о потоплении "Макарова", он заявил, что ее могли "вбросить" сами российские военные из сил информационно-психологических операций "под видом украинского аккаунта в соцсетях".

Он объяснил, что такие вещи делаются для того, чтобы дискредитировать украинскую и западную прессу.

Арестович также призвал с осторожностью относится ко всем радостным сообщениям о победе на фронтах и не разгонять такую информацию пока ее официально не подтвердят.

Напомним, информация о том, что вблизи острова Змеиный горит российский фрегат "Адмирал Макаров" после попадания ракетами "Нептун" появилась 6 мая.

При этом Пентагон не смог подтвердить подбитие российского фрегата "Адмирал Макаров".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныАлексей Арестович