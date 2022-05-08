Арестович опроверг слухи о потоплении вражеского фрегата "Адмирал Макаров"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг слухи о потоплении российского фрегата "Адмирал Макаров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в эфире "Фейгин Live".
"Никакой "Макаров" не утопили, конечно же", - отметил Арестович и подчеркнул, что "это было какое-то недоразумение".
Отвечая на вопрос, откуда пошла информация о потоплении "Макарова", он заявил, что ее могли "вбросить" сами российские военные из сил информационно-психологических операций "под видом украинского аккаунта в соцсетях".
Он объяснил, что такие вещи делаются для того, чтобы дискредитировать украинскую и западную прессу.
Арестович также призвал с осторожностью относится ко всем радостным сообщениям о победе на фронтах и не разгонять такую информацию пока ее официально не подтвердят.
Напомним, информация о том, что вблизи острова Змеиный горит российский фрегат "Адмирал Макаров" после попадания ракетами "Нептун" появилась 6 мая.
При этом Пентагон не смог подтвердить подбитие российского фрегата "Адмирал Макаров".
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