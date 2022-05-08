Арестович опроверг слухи о потоплении вражеского фрегата "Адмирал Макаров"

"Никакой "Макаров" не утопили, конечно же", - отметил Арестович и подчеркнул, что "это было какое-то недоразумение".

Отвечая на вопрос, откуда пошла информация о потоплении "Макарова", он заявил, что ее могли "вбросить" сами российские военные из сил информационно-психологических операций "под видом украинского аккаунта в соцсетях".

Он объяснил, что такие вещи делаются для того, чтобы дискредитировать украинскую и западную прессу.

Арестович также призвал с осторожностью относится ко всем радостным сообщениям о победе на фронтах и не разгонять такую информацию пока ее официально не подтвердят.