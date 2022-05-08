ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Арестович опроверг слухи о потоплении вражеского фрегата "Адмирал Макаров"

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 00:20
Арестович опроверг слухи о потоплении вражеского фрегата "Адмирал Макаров" Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг слухи о потоплении российского фрегата "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Никакой "Макаров" не утопили, конечно же", - отметил Арестович и подчеркнул, что "это было какое-то недоразумение".

Отвечая на вопрос, откуда пошла информация о потоплении "Макарова", он заявил, что ее могли "вбросить" сами российские военные из сил информационно-психологических операций "под видом украинского аккаунта в соцсетях".

Он объяснил, что такие вещи делаются для того, чтобы дискредитировать украинскую и западную прессу.

Арестович также призвал с осторожностью относится ко всем радостным сообщениям о победе на фронтах и не разгонять такую информацию пока ее официально не подтвердят.

Напомним, информация о том, что вблизи острова Змеиный горит российский фрегат "Адмирал Макаров" после попадания ракетами "Нептун" появилась 6 мая.

При этом Пентагон не смог подтвердить подбитие российского фрегата "Адмирал Макаров".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Алексей Арестович
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем