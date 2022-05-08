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Арестович спростував чутки про потоплення ворожого фрегата "Адмірал Макаров"

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Неділя 08 травня 2022 00:20
Арестович спростував чутки про потоплення ворожого фрегата "Адмірал Макаров" Фото: радник глави офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович спростував чутки про потоплення російського фрегата "Адмірал Макаров".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Ніякого "Макарова" не втопили, звичайно ж", - зазначив Арестович і підкреслив, що "це було якесь непорозуміння".

Відповідаючи на питання, звідки пішла інформація про потоплення "Макарова", він заявив, що її могли "вкинути" самі російські військові з сил інформаційно-психологічних операцій "під виглядом українського акаунта в соцмережах".

Він пояснив, що такі речі робляться для того, щоб дискредитувати українську і західну пресу.

Арестович також закликав з обережністю ставиться до всіх радісних повідомлень про перемогу на фронтах і не розганяти таку інформацію поки її офіційно не підтвердять.

Нагадаємо, інформація про те, що поблизу острова Зміїний горить російський фрегат "Адмірал Макаров" після попадання ракетами "Нептун" з'явилася 6 травня.

При цьому Пентагон не зміг підтвердити підбиття російського фрегата "Адмірал Макаров".

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Війна Росії проти України Олексій Арестович
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