Арестович об обмене Медведчука: рассматриваются самые разные варианты

В вопросе с возможным обменом задержанного нардепа Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене и финансировании терроризма, рассматриваются самые разные варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для издания "Медуза" .

"Рассматриваются самые разные варианты. Они все носят закрытый характер, потому что это не те вещи, о которых можно говорить. Обсуждается обменный потенциал. Менять его на одного солдата не имеет никакого смысла, потому что мы же знаем, что он более ценный. Но это деликатная тема", - отметил он.

Он также добавил, что не знает, на какой стадии находятся переговоры о возможном обмене Медведчука.