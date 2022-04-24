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Арестович об обмене Медведчука: рассматриваются самые разные варианты

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Киев, Воскресенье 24 апреля 2022 15:15
Арестович об обмене Медведчука: рассматриваются самые разные варианты Фото: народный депутат Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

В вопросе с возможным обменом задержанного нардепа Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене и финансировании терроризма, рассматриваются самые разные варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для издания "Медуза".

"Рассматриваются самые разные варианты. Они все носят закрытый характер, потому что это не те вещи, о которых можно говорить. Обсуждается обменный потенциал. Менять его на одного солдата не имеет никакого смысла, потому что мы же знаем, что он более ценный. Но это деликатная тема", - отметил он.

Он также добавил, что не знает, на какой стадии находятся переговоры о возможном обмене Медведчука.

Напомним, в начале недели Медведчук обратился к президентам Украины и России с просьбой обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. В Офисе президента сомневаются, что российская сторона пойдет на такой обмен.

У президента России Владимира Путина говорили, что им пока нечего сказать насчет возможности обмена.

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