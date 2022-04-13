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Арестович: морская пехота прорвалась и объединилась с "Азовом" в Мариуполе

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Александр Мороз

В осажденном Мариуполе морская пехота совершила прорыв и объединилась с полком "Азов". Таким образом, удалось укрепить район обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие", - отметил он.

По его словам, в результате "Азов" получил существенное подкрепление, бригада морской пехоты избежала разгрома, а объединенные защитники Мариуполя серьезно укрепили свой район обороны.

"В общем, система обороны города приросла и укрепилась. Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не терять. Армия знает, что делает", - добавил Арестович.

Напомним, по предварительным оценкам, за время боевых действий за Мариуполь могли погибнуть до 22 тысяч мирных жителей.

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