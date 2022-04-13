Арестович: морська піхота прорвалася та об'єдналася з "Азовом" в Маріуполі

В обложеному Маріуполі морська піхота здійснила прорив і об'єдналася з полком "Азов". Таким чином, вдалося зміцнити район оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.
"У Маріуполі підрозділи 36 бригади морської піхоти в результаті складного і дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов", який професійно забезпечив цей захід", - зазначив він.
За його словами, в результаті "Азов" отримав істотне підкріплення, бригада морської піхоти уникла розгрому, а об'єднані захисники Маріуполя серйозно зміцнили свій район оборони.
"Загалом, система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають управління військами. Давайте і ми не втрачати. Армія знає, що робить", - додав Арестович.
Нагадаємо, за попередніми оцінками, за час бойових дій за Маріуполь могли загинути до 22 тисяч мирних жителів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.