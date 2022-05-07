Арестович: кризис восприятия потерь в России начнется после 80 000 погибших

В Российской Федерации кризис восприятия потерь начнется после того, как она потеряет убитыми в Украине 80 000 военнослужащих. На сегодня эта цифра уже превышает 25 000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"По одному из довоенных расчетов, кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибших. Еще работать и работать", - отметил он.