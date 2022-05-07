Арестович: криза сприйняття втрат в Росії почнеться після 80 000 загиблих

У Російській Федерації криза сприйняття втрат почнеться після того, як вона втратить убитими в Україні 80 000 військовослужбовців. На сьогодні ця цифра вже перевищує 25 000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"По одному з довоєнних розрахунків, криза сприйняття втрат в РФ почнеться після 80 000 загиблих. Ще працювати і працювати", - зазначив він.