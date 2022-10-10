Арестович допустив продовження обстрілів України вночі

Росія може продовжити завдавати ракетних ударів по території України в ніч з 10 на 11 жовтня. Ймовірно, атаки будуть спрямовані на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"Сьогодні вночі можливе продовження. "Калібрами" працюватимуть по Україні. Працюватимуть по енергетичній інфраструктурі. Швидше за все, тому що це "нормальний" другий етап. Дорозвідали цілі, які змогли вразити, захочуть і далі (завдавати ударів - ред.)" , - заявив Арестович.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед мирного населення.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, через обстріл було пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів.

При цьому у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що ці удари були сплановані Росією ще на початку жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.