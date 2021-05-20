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Арестович про домовленість щодо КПВВ: Росія в останній момент може не відкрити

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Київ, Четвер 20 травня 2021 15:58
Арестович про домовленість щодо КПВВ: Росія в останній момент може не відкрити Фото: радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Україна

На переговорах Тристоронньої контактної групи досягли прогресу у відкритті контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Однак російська сторона може в останній момент знову зірвати їх відкриття.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, остання відмовка російської сторони щодо КПВВ була в тому, що вона не відчуває себе в достатній безпеці. Але щотижня пункти пропуску "Щастя" і "Золоте" в Луганській області перетинають гуманітарні вантажі.

"Домовилися до того, що надали повні гарантії безпеки. Станом на вчора, є безстрокові гарантії безпеки обох сторін... Є певна надія, що ми просунемося. Але треба розуміти, що ми маємо справу з росіянами, і як би все добре не йшло, в останній момент вона може не відкрити. Так само було 10 листопада, все було готово", - зазначив Арестович.

Він підкреслив, що російська сторона постійно прив'язує питання КПВВ до політичних поступок і прямих переговорів з окупаційною владою. Для роботи пунктів пропуску вона має подати офіційну заяву ОБСЄ.

Зазначимо, в українській делегації в ТКГ підкреслюють, що до повернення "тиші" в регіоні просування з інших питань неможливе.

Нагадаємо, на сьогоднішній прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, вирішення конфлікту на Донбасі на 99% залежить від Російської Федерації.

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