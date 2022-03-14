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Арестович о боях под Мелитополем: уничтожено 50 единиц техники, не 200, как ранее сообщили

Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг информацию об уничтожении вражеской колонны техники под Мелитополем в Запорожской области. По его словам, украинские военные уничтожили 50 единиц, а не 200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона.

"По предварительным данным, около 50 единиц техники было уничтожено. Не 200, как изначально сообщили. Сама колонна была 200. Когда посмотрели сколько уничтожено - четвертинка, 50, но и это очень хорошо, очень много. Это значит это подразделение ограничено", - заявил Арестович.

Напомним, что вчера советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что ВСУ уничтожили под Мелитополем 200 единиц техники оккупанта.

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