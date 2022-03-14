Арестович про бої під Мелітополем: знищено 50 одиниць техніки, не 200, як раніше повідомили

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович спростував інформацію про знищення ворожої колони техніки під Мелітополем в Запорізькій області. За його словами, українські військові знищили 50 одиниць, а не 200.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича під час телемарафону.
"За попередніми даними, близько 50 одиниць техніки було знищено. Не 200, як спочатку повідомили. Сама колона була 200. Коли подивилися скільки знищено - четвертинка, 50, але і це дуже добре, дуже багато. Це значить цей підрозділ обмежене придатний", - заявив Арестович.
Нагадаємо, що вчора радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що ЗСУ знищили під Мелітополем 200 одиниць техніки окупанта.
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