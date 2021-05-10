ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе пассажиропоток через КПВВ уменьшился вдвое за неделю

Новина українською → Донбасс, Понедельник 10 мая 2021 16:28
На Донбассе пассажиропоток через КПВВ уменьшился вдвое за неделю Фото: из семи КППВ полноценно работает лишь один (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшую неделю вдвое сократился пассажиропоток через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ). Из семи КПВВ полноценный пропуск осуществляется лишь один, еще через один - частичный.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

С украинской стороны открыты все КПВВ для пропуска через линию разграничений. Они работают ежедневно с 8:00 до 16:00, однако движение через большинство пунктов пропуска заблокировано со стороны оккупационных администраций. Полноценно работает лишь "Станица Луганская". КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют лишь по понедельникам и пятницам.

Через "Станицу Луганскую" пассажиропоток уменьшился почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей. На оккупированную территорию проследовало 3346 человек, на подконтрольную Украине - 3400.

КПВВ "Новотроицкое" пересекло 114 человек и 30 транспортных средств к временно оккупированной части Донецкой области, 122 человека и 36 автомобилей - на подконтрольную территорию Украины.

При этом при въезде из оккупированных частей Донбасса необходимо будет пройти термоскрининг и находиться в маске. Без самоизоляции будут пропускать граждане, которые готовы пройти вакцинацию на подконтрольной территории и имеют при себе приглашение на вакцинацию.

Те, кто обязан пройти самоизоляцию, обязаны установить и активировать приложение "Вдома". В случае невозможности установления приложения они подлежат обсервации.

Для иностранцев также необходимо иметь при себе страховой полис.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщали, что изменений в графике работы КПВВ на майские праздники не будет.

Ранее СБУ предупредила украинцев о вероятности российских диверсий на Пасху.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донбасс КПВВ ООС
NEWS
Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17 над Донбассом
Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17 над Донбассом
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена