Арестованные резервы России будут направлены на возмещение убытков, - Кудин

Арестованы резервы Российской Федерации, в размере 415 млрд долларов пойдут на возмещение убытков Украине. Данной суммы достаточно, чтобы перекрыть прямые единовременные расходы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя министра экономики Украины Дениса Кудина.

В то же время после капитуляции Российская Федерация будет обязана выплатить Украине репарации, которые бывают в двух формах: денежные и натуральные.

Сегодня же Кабинет министров вместе с другими правительствами ищет механизм передачи Украине арестованных резервов россиян.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что итальянский полиция конфисковала виллы и яхты на сумму не менее 140 миллионов евро у четырех россиян, которые были внесены в санкционный список.

Война России против Украины продолжается шестнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.