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Арештовані резерви Росії будуть спрямовані на відшкодування збитків, - Кудін

Автор: Сергій Пишкін

Арештовані резерви Російської Федерації, у розмірі 415 млрд доларів підуть на відшкодування збитків Україні. Даної суми достатньо, аби перекрити прямі одноразові витрати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника міністра економіки України Дениса Кудіна.

Сьогодні ж Кабінет міністрів разом з іншими урядами шукає механізм передачі Україні арештованих резервів росіян.

Водночас після капітуляції Російська Федерація буде зобов’язана виплатити Україні репарації, які бувають у двох формах: грошові та натуральні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Італійська поліція конфіскувала вілли і яхти на суму не менше 140 мільйонів євро у чотирьох росіян, які були внесені до списку санкцій.

Війна Росії проти України триває шістнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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