Арестованный в РФ "вице-премьер" Крыма просит выпустить его из СИЗО

Фото: Виталий Нахлупин (facebook.com-vsarkonline)

Соответствующая апелляционная жалоба зарегистрирована в суде

Защита подконтрольного Кремлю "вице-премьера" полуострова Виталия Нахлупина просит отменить постановление об аресте и избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отмечается, соответствующая апелляционная жалоба зарегистрирована в суде.

Напомним, 17 октября в Москве задержали Нахлупина. Задержание связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию целевой программы по части строительства дорог.

Ранее прокуратурой АРК по результатам проведенного специального предварительного расследования 29 декабря 2016 года направлено в суд обвинительный акт в отношении Нахлупина, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины ("Государственная измена").

По результатам досудебного расследования было установлено, что Нахлупин принял участие в незаконно организованных на территории Крыма выборах в "государственный совет Республики Крым" от Крымского "регионального отделения" Всероссийской политической партии "Единая Россия".