Заарештований в РФ "віце-прем'єр" Криму просить випустити його із СІЗО

Фото: Віталій Нахлупін (facebook.com-vsarkonline)

Відповідна апеляційна скарга зареєстрована в суді

Захист підконтрольного Кремлю "віце-прем'єра" півострова Віталія Нахлупіна просить скасувати постанову про арешт і обрати більш м'який запобіжний захід, не пов'язаний з утриманням у СІЗО. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як наголошується, відповідна апеляційна скарга зареєстрована в суді.

Нагадаємо, 17 жовтня у Москві затримали Нахлупіна. Затримання пов'язане з ситуацією навколо дорожніх тендерів. Нахлупін курирував дорожнє будівництво, а також відповідав за реалізацію цільової програми по частині будівництва доріг.

Раніше прокуратурою АРК за результатами проведеного спеціального попереднього розслідування 29 грудня 2016 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно Нахлупіна, обвинуваченого у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України ("Державна зрада").

За результатами досудового розслідування було встановлено, що депутат взяв участь у незаконно організованих на території Криму виборах "державний рада Республіки Крим" від Кримського "регіонального відділення Всеросійської політичної партії "Єдина Росія".