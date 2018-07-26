Убийство посла РФ: появились подробности об арестованном бывшем сотруднике полиции

Он поддерживал активную связь со сторонниками террористического течения Фетуллаха Гюлена

Появились подробности об аресте бывшего сотрудника полиции в рамках расследования убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Выяснилось, что арестованный - Уфук Г. - обучался в одной Полицейской академии с убийцей российского дипломата - Мевлютом Метром Алтынташем. Он поддерживал активную связь со сторонниками террористического течения Фетуллаха Гюлена и после завершения учебы в академии. В частности, Уфук перечислял "пожертвования" на деятельность течения Гюлена.

Напомним, посла РФ Карлова убили 19 декабря 2016 года на церемонии открытия фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Дипломат скончался от полученных ранений. Нападавший был убит в ходе операции полиции.

Об аресте бывшего сотрудника полиции по делу об убийстве Карлова сообщалось 19 июля. В ходе допроса в прокуратуре задержанный отверг все обвинения в свой адрес. Суд признал его виновным в участии в деятельности террористической организации.