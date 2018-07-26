Вбивство посла РФ: з'явилися подробиці про заарештованого колишнього співробітника поліції

Новини Надзвичайні події 26.07.2018 - 20:14
Фото: посол Андрій Карлов (flickr.com/euronews)
Фото: посол Андрій Карлов (flickr.com/euronews)

Він підтримував активний зв'язок з прихильниками терористичної течії Фетуллаха Гюлена

З'явилися подробиці про арешт колишнього співробітника поліції в рамках розслідування вбивства російського посла в Анкарі Андрія Карлова. Про це повідомляє Anadolu Agency.

З'ясувалося, що арештований - Уфук Р. - навчався в одній Поліцейській академії з убивцею російського дипломата - Мевлютом Метром Алтинташем. Він підтримував активний зв'язок з прихильниками терористичної течії Фетуллаха Гюлена і після завершення навчання в академії. Зокрема, Уфук перераховував "пожертви" на діяльність течії Гюлена.

Нагадаємо, посла РФ Карлова вбили 19 грудня 2016 року на церемонії відкриття фотовиставки в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Дипломат помер від отриманих поранень. Нападник був убитий в ході операції поліції.

Про арешт колишнього співробітника поліції у справі про вбивство Карлова повідомлялося 19 липня. У ході допиту в прокуратурі затриманий відкинув всі звинувачення в свою адресу. Суд визнав його винним в участі в діяльності терористичної організації.

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