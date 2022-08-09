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Арестованные корпоративные права ТРЦ "Ocean Plaza" передали в АРМА

Фото: арестованные корпоративные права ТРЦ "Ocean Plaza" передали в АРМА (oceanplaza.com.ua)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

В управление АРМА переданы арестованные корпоративные права обществ на более 350 млн гривен. Речь идет, в частности, и об одном из крупнейших ТРЦ в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Андрея Костина.

Отметим, источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о торгово-развлекательном центре "Ocean Plaza".

Как сообщает генпрокурор, среди его конечных бенефициарных владельцев - граждане России из близкого окружения главы Кремля Владимира Путина.

Следствие установило, что деньги, полученные от деятельности торгово-развлекательного центра перечислялись по цепи финансовых операций в адрес граждан РФ.

После чего эти средства использовали, в том числе, для финансирования производства и поставки боеприпасов для российских вооруженных сил.

Напомним, недавно сообщалось, что один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве "Ocean Plaza" окончательно закрылся. До этого, после 24 февраля, ТРЦ приостанавливало работу.

Добавим, что в СМИ связывали возможное закрытие ТРЦ из-за того, что контрольный пакет акций "Ocean Plaza" принадлежит российскому бизнесмену и близкому другу российского президента Владимира Путина - Аркадию Ротенбергу.

При этом недавно появилась информация, что "Ocean Plaza" все же собирается возобновить свою работу.

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