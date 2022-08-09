RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Арештовані корпоративні права ТРЦ "Ocean Plaza" передали до АРМА

Фото: арештовані корпоративні права ТРЦ "Ocean Plaza" передали до АРМА (oceanplaza.com.ua)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

В управління АРМА передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн гривень. Мова йде, Зокрема, й про один із найбільших ТРЦ в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна.

Зазначимо, джерела РБК-Україна у правоохоронних органах повідомили, що мова йде про торговельно-розважальний центр "Ocean Plaza".

Як повідомляє генпрокурор, серед його кінцевих бенефіціарних власників - громадяни Росії з близького оточення глави Кремля Володимира Путіна.

Слідство встановило, що гроші, отримані від діяльності торговельно-розважального центру перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян РФ.

Після чого ці кошти використовували, в тому числі, для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для російських збройних сил.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що один із найбільших торговельно-розважальних центрів в Києві "Ocean Plaza" остаточно закрився. До цього, після 24 лютого, ТРЦ призупиняло роботу.

Додамо, що в ЗМІ пов'язували можливе закриття ТРЦ через те, що контрольний пакет акцій "Ocean Plaza" належить російському бізнесменові та близькому другові російського президента Володимира Путіна - Аркадію Ротенбергу.

При цьому нещодавно з'явилася інформація, що "Ocean Plaza" все ж збирається відновити свою роботу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ocean PlazaАРМА