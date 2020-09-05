Арестованную оппозиционерку Ковалькову насильно вывезли из Беларуси

Члена белорусского координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, которую в августе арестовали, сегодня ночью насильно вывезли на границу с Польшей и выпустили в нейтральной полосе. На польской стороне Ковалькову забрал рейсовый автобус, на котором она добралась до Варшавы.

Об этом рассказала сама оппозиционерка во время пресс-конференции в Варшаве.

По словам Ковальковой, белорусские спецслужбы предложили ей выбор - или ее дальше будут держать под стражей, или вывезут за пределы страны. После этого на нее надели маску, положили на пол автомобиля и вывезли к пограничному переходу Брузги.

"Я призываю всех белорусов не останавливаться, продолжать мирные протесты, выходить из провластных организаций, профсоюзов и присоединяться к борьбе. Сейчас мы видим, что каждый может стать лидером и собрать вокруг себя единомышленников. Нас большинство, и мы победим", - заявила она на пресс-конференции.

Напомним, белорусские силовики задержали Ковалькову еще 24 августа. Вместе с ней был задержан и другой оппозиционер - Сергей Дилевский. Обоим членам оппозиционного совета инкриминировали организацию несанкционированных мероприятий.

Позже белорусский суд арестовал Ковалькову и Дилевского на 10 суток за призывы к забастовке на Минском тракторном заводе.

В четверг, 3 августа, суд продлил срок ареста оппозиционерам еще на 15 суток.