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Арестованную в марте суперъяхту российского олигарха продали на аукционе

Фото: яхта российского олигарха продана на аукционе в Гибралтаре (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Арестованная в марте суперъяхта Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского была продана на аукционе в Гибралтаре. Эти торги считаются первыми такого рода после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судно длиной 72,5 метра было продано с аукциона Адмиралтейским судом Гибралтара через систему закрытых торгов, которые происходили в электронном виде и завершились в обед 23 августа.

Американский банк JP Morgan заявил, что владелец не выплатил кредит в размере 20 миллионов долларов США, и по требованию финучреждения Axioma была арестована.

Кто получит деньги от продажи суперъяхты

Точная сумма сделки держится в секрете. На старте продаж яхта оценивалась в 70-75 млн евро. JP Morgan потребует только причитающиеся ему согласно долгу 20,5 млн евро. Источник в правительстве Гибралтара подчеркнул, что остаток будет скорее всего заморожен на счетах аукционного дома.

Также с суммы, вырученной за продажу судна, будут изъяты средства, потраченные на заработную плату экипажа, аренду верфи и техническое обслуживание с марта до августа 2022 года.

Заявлено, что успешная продажа станет эталоном для других банков, стремящихся возместить убытки, продав с аукциона изъятое имущество и другие активы олигархов, попавших под санкции.

Напомним, что Соединенные Штаты выиграли судебный процесс по аресту российской суперяхты на Фиджи и в пределах часа взяли судно под свой контроль стоимостью 300 миллионов долларов.

Также ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.

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