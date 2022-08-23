Заарештовану в березні суперяхту російського олігарха продали на аукціоні

Заарештована в березні супер'яхта Axioma російського олігарха Дмитра Пумпянського була продана на аукціоні в Гібралтарі. Ці торги вважаються першими такого роду після вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Судно довжиною 72,5 метра було продано з аукціону Адміралтейським судом Гібралтару через систему закритих торгів, які відбувалися в електронному вигляді і завершилися в обід 23 серпня.
Американський банк JP Morgan заявив, що власник не виплатив кредит у розмірі 20 мільйонів доларів США, і на вимогу фінустанови Axioma була заарештована.
Хто отримає гроші від продажу супер'яхти
Точна сума угоди тримається в секреті. На старті продажів яхта оцінювалася в 70-75 млн євро. JP Morgan зажадає тільки належні йому згідно боргу 20,5 млн євро. Джерело в уряді Гібралтару підкреслило, що залишок буде швидше за все заморожений на рахунках аукціонного будинку.
Також з суми, вторгованої за продаж судна, будуть вилучені кошти, витрачені на заробітну плату екіпажу, оренду верфі і технічне обслуговування з березня до серпня 2022 року.
Заявлено, що успішний продаж стане еталоном для інших банків, які прагнуть відшкодувати збитки, продавши з аукціону вилучене майно та інші активи олігархів, що потрапили під санкції.
Нагадаємо, що Сполучені Штати виграли судовий процес щодо арешту російської супер'яхти на Фіджі і в межах години взяли судно під свій контроль вартістю 300 мільйонів доларів.
Також раніше повідомлялося, що США наклали санкції на дві яхти, які пов'язують з президентом Росії Володимиром Путіним.
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