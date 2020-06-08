К арестованному в РФ активисту Приходько уже полгода не пускают родственников

Семье арестованного украинского активиста из Крыма Олега Приходько, который находится в заключении в России, отказали в свидании с ним. Последний раз встречу с родственниками разрешали еще зимой.

Об этом сообщила правозащитная группа "Крымская солидарность".

Правозащитники сообщили, что дочери активиста пришло сообщение об отказе в свидании с отцом из-за эпидемиологической ситуации на неопределенный срок.

"Мы отца не видели много месяцев, последний раз - еще зимой. Заседания происходят без нас, потому что мы не можем ни выехать в Ростов-на-Дону, ни присутствовать на этих заседаниях через видеоконференцсвязь из Крымского гарнизонного военного суда. Я не знаю, как будет дальше развиваться ситуация и каким образом мы вообще сможем с ним увидеться", - сказала дочь.

Адвокат Назим Шейхмамбетов, который представляет интересы украинского активиста в суде, считает, что карантинные мероприятия в российских пенитенциарных учреждениях имеют выборочный и формальный характер. Адвокат считает их нецелесообразными и уверен, что постановление российской Федеральной службы исполнения наказаний об этом надо пересмотреть.

Карантин в российских колониях и следственных изоляторах введен с 18 марта из-за коронавируса.

Как известно, Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на анексованном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что взрывчатку ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Напомним, 7 мая, "Крымский гарнизонный военный суд оставил в силе решение о продлении ареста крымскому активисту Олегу Приходько до 15 сентября.