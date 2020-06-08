До арештованого в РФ активіста Приходько вже півроку не пускають родичів

Родині арештованого українського активіста з Криму Олега Приходька, який перебуває за ґратами в Росії, відмовили в побаченні з ним. Востаннє зустріч із родичами дозволили ще взимку.

Про це повідомила правозахисна група "Кримська солідарність".

Правозахисники повідомили, що дочці активіста прийшло повідомлення про відмову у побаченні з батьком через епідеміологічну ситуацію на невизначений термін.

"Ми батька не бачили багато місяців, востаннє - ще взимку. Засідання відбуваються без нас, бо ми не можемо ні виїхати до Ростова-на-Дону, ні бути присутніми на цих засіданнях через відеоконференцзв’язок із Кримського гарнізонного військового суду. Я не знаю, як буде далі розвиватися ситуація і яким чином ми взагалі зможемо з ним побачитися", - сказала дочка.

Адвокат Назім Шейхмамбетов, який представляє інтереси українського активіста в суді, вважає, що карантинні заходи в російських пенітенціарних установах мають вибірковий і формальний характер. Зважаючи на це, адвокат вважає їх недоцільними і впевнений, що постанову російської Федеральної служби виконання покарань про це треба переглянути.

Карантин в російських колоніях і слідчих ізоляторах запроваджений з 18 березня через коронавірус.

Як відомо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на анексованому півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що вибухівку йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Нагадаємо, 7 травня, "Кримський гарнізонний військовий суд залишив у силі рішення про продовження арешту кримському активісту Олегу Приходько до 15 вересня.