Адвокат сообщил об условиях содержания арестованного крымского активиста Бекирова

Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Бекирова удерживают в общей камере СИЗО оккупированного Севастополя

Арестованного в окупованогому Крыму активиста Эдема Бекирова содержат в общей камере в СИЗО Симферополя и не обеспечивают ему надлежащей медицинской помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой Facebook.

Как поинформировал ее адвокат кримськотатрського активиста, несмотря на подтвержденные диагнозы и критическое состояние здоровья Бекирова, его продолжают содержать в общей камере СИЗО.

"Адвокат сообщил, что обратится к руководству изолятора, в котором содержится Эдем Бекиров, с просьбой перевести его подзащитного в медицинскую часть", - отметила Денисова.

Омбудсмен также обратилась к уполномоченной в РФ по правам человека Татьяны Москальковой и к советнику президента Российской Федерации, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. В обращениях Денисова просит срочно оказать содействие в предоставлении квалифицированной медицинской помощи Эдему Бекирову.

"Пребывание в СИЗО в таком критическом состоянии является опасным для его жизни", - ркзюмувала Денисова.

Фото: обращение омбудсмена к российской стороне относительно Бекирова (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, оккупационная власть Крыма 13 декабря арестовала на два месяца крымского татарина Эдема Бекирова. Его задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.