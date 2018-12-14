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Арештованому кримському активісту Бекірову не надають меддопомогу

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 22:17
Арештованому кримському активісту Бекірову не надають меддопомогу
Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Бекірова утримують у загальній камері СІЗО окупованого Севастополя

Арештованого в окупованогому Криму активіста Едема Бекірова утримують в загальній камері у СІЗО Сімферополя та не забезпечують йому належної медичної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової у Facebook.

Як поінформував її адвокат кримськотатрського активіста, не дивлячись на підтверджені діагнози та критичний стан здоров’я Бекірова, його продовжують утримувати у загальній камері СІЗО.

"Адвокат повідомив, що має звернутися до керівництва ізолятора, у якому утримується Едем Бекіров з проханням перевести його підзахисного до медичної частини", - зазначила Денісова.

Омбудсмен також звернулася до уповноваженого в РФ з прав людини Тетяни Москалькової та до радника президента Російської Федерації, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова. У зверненнях Денісова просить терміново посприяти у наданні кваліфікованої медичної допомоги Едему Бекірову.

"Перебування у СІЗО у такому критичному стані є небезпечним для його життя", - ркзюмувала Денісова.

 

Фото: звернення омбудсмена до російської сторони щодо Бекірова (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, окупаційна влада в Криму 13 грудня заарештувала на два місяці кримського татарина Едема Бекірова. Його затримали при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня. Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів. 

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