Арештованому кримському активісту Бекірову не надають меддопомогу

Бекірова утримують у загальній камері СІЗО окупованого Севастополя
Арештованого в окупованогому Криму активіста Едема Бекірова утримують в загальній камері у СІЗО Сімферополя та не забезпечують йому належної медичної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової у Facebook.
Як поінформував її адвокат кримськотатрського активіста, не дивлячись на підтверджені діагнози та критичний стан здоров’я Бекірова, його продовжують утримувати у загальній камері СІЗО.
"Адвокат повідомив, що має звернутися до керівництва ізолятора, у якому утримується Едем Бекіров з проханням перевести його підзахисного до медичної частини", - зазначила Денісова.
Омбудсмен також звернулася до уповноваженого в РФ з прав людини Тетяни Москалькової та до радника президента Російської Федерації, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова. У зверненнях Денісова просить терміново посприяти у наданні кваліфікованої медичної допомоги Едему Бекірову.
"Перебування у СІЗО у такому критичному стані є небезпечним для його життя", - ркзюмувала Денісова.
Фото: звернення омбудсмена до російської сторони щодо Бекірова (facebook.com/denisovaombudsman)
Нагадаємо, окупаційна влада в Криму 13 грудня заарештувала на два місяці кримського татарина Едема Бекірова. Його затримали при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня. Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів.