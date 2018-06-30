Арештованого в анексованому Криму активіста Мемедемінова помістили в психлікарню, - адвокат

За словами адвоката, такі дії є грубим порушенням прав Мемедемінова

Заарештованого в анексованому Російською Федерацією Криму активіста Нарімана Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню. Про це повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

"Без рішення суду, ґрунтуючись лише на постанові слідчого, 28 червня 2018 року громадянський журналіст і активіст Наріман Мемедемінов, як мінімум, на 20 днів поміщений в психіатричну лікарню для Іобстеження", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, такі дії є грубим порушенням прав Мемедемінова і тиском на його принципову позицію.

«НАРІМАНА МЕМЕДЕМИНОВА ПОМІСТИЛИ В ПСИХІАТРИЧНУ ЛІКАРНЮ» - адвокат Еміль Курбединов. Останнім часом, поряд з... Опубліковано Кримська солідарність П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Нагадаємо, в березні поточного року в Криму за клопотанням Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії заарештували громадянського активіста та журналіста громадського об'єднання "Кримська солідарність" Нарімана Мемедемінова. Спочатку він був заарештований до 16 травня, пізніше суд продовжив арешт до 15 серпня.