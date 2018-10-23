Арестованное российское судно "Норд" продадут на аукционе

Фото: судно "Норд" (ark.gp.gov.ua)

Стартовая цена судна свыше 1,6 млн гривен

Арестованный рыбацкий черноморский сейнер “Норд” продадут на аукционе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как отмечается, АРМА передало судно "Норд" на реализацию ГП "СЕТАМ” OpenMarket Министерства юстиции Украины.

"В связи с событиями в Крыму судно было буквально “отжато” Российской Федерацией. Оно было арестовано, возбуждено соответствующее уголовное производство и передано Агентству по розыску и менеджменту активов. Проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества пока длится исполнительное производство, понятно, что затраты на хранение и содержание являются слишком большими", - сообщил начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.

Он также отметил, что согласно правительственному постановлению, до момента решения о конфискации судно "Норд" будет реализовано.

Согласно информации на странице лота, стартовая цена судна "Норд", с которой начнутся торги, составляет 1 626 181 гривен.

Электронные торги назначены 7 ноября 2018 года. Сообщается также, что в течение 15 дней все желающие могут подать заявку на указанный лот.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 19 октября прокуратура Крыма передала АРМА российское судно "Норд".

Добавим, ранее сообщалось, что прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении капитана судна "Норд".