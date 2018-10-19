Прокуратура Криму передала арештоване судно "Норд" АРМА

Фото: судно "ЯМК-0041" (ps.fsb.ru)

Передача судна відбулася на виконання постанови Херсонського міського суду

Прокуратура Автономної Республіки Крим у п'ятницю, 19 жовтня, передала Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) речовий доказ у кримінальному провадженні - судно СЧС "Норд". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.

У прокуратурі зазначили, що така передача відбулася на виконання постанови Херсонського міського суду Херсонської області.

Рішення про передачу судна прийнято з метою збереження бюджетних коштів, що витрачаються на утримання арештованого судна на території морського порту "Бердянськ".

У прес-службі відомства нагадали, що 4 жовтня 2018 року в Апеляційний суд Києва було направлено обвинувальний висновок у відношенні громадянина України, капітана судна "Норд" у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст.332-1 КК України ("Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави") для визначення підсудності та подальшого розгляду по суті.

Так, капітан судна, забезпечив незаконний виїзд з тимчасово окупованої території України за межами дозволених порядком контрольних пунктів перетинання адміністративного кордону з півостровом Крим членам екіпажу зазначеного судна, з метою промислового вилову риби.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської Федеральної Служби Безпеки з проханням звільнити затриманих у аннексированном Росією Криму українських моряків судна "ЯМК-0041".