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Арестованное имущество в Украине хотят продавать на онлайн-аукционах

Автор: Юлия Струк

В Украине могут появиться электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Верховной раде рекомендуют окончательно определить порядок их проведения.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что комитет по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом соответствующий законопроект №3360-1.

Отмечается, что ко второму чтению документа поступили поправки по детализации названия законопроекта и процедуры электронных аукционов.

Этот закон исключает процедуру реализации по фиксированной цене.

Е-аукционы будет проводить Кабинет министров по представлению Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В документе прописано проведение е-аукционов с возможностью понижения начальной цены; усовершенствована реализация предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета и технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.

Напомним, за основу этот закон Рада приняла в начале февраля.

Как писало РБК-Украина, парламент отменил запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

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Новости Украины имуществоВерховная Радааукцион
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