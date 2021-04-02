Арестованное имущество в Украине хотят продавать на онлайн-аукционах

Указано, что комитет по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом соответствующий законопроект №3360-1.

Отмечается, что ко второму чтению документа поступили поправки по детализации названия законопроекта и процедуры электронных аукционов.

Этот закон исключает процедуру реализации по фиксированной цене.

Е-аукционы будет проводить Кабинет министров по представлению Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В документе прописано проведение е-аукционов с возможностью понижения начальной цены; усовершенствована реализация предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета и технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.