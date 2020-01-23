Арестовали николаевский завод "Океан"

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество комплекса "Николаевский судостроительный завод "Океан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что прокуратура внесла в суд соответствующую прошение для предотвращения дальнейших попыток незаконного отчуждения имущества завода.

"Именно с целью сохранения стратегического для государства предприятия прокуратура внесла, а Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество завода. Наложение ареста не запрещает пользоваться и владеть указанным имуществом его владельцам. Запрет суда касается только права распоряжаться и отчуждать его", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ задержала бывшего генерального директора киевского оборонного завода "Маяк", который требовал 2,5 млн долларов взятки за содействие в заключении сделки с имуществом "Укроборонопрома".

Также, в августе прошлого года Верховный суд Украины возобновил арест всего движимого и недвижимого имущества предприятия "Ровноазот". Верховный суд также возобновил арест счетов завода в банках "Клиринговый дом" и "Альянс".