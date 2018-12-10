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Після арешту Курбедінова кримські адвокати отримують погрози з боку "влади" півострову, - Денісова

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 14:16
Після арешту Курбедінова кримські адвокати отримують погрози з боку "влади" півострову, - Денісова
Фото: Еміль Курбедінов (facebook.com/emil kurbedinov)

Денісова переконана, що арешт Курбедінова пов’язаний з його намірами захищати українського моряка

Після арешту адвоката Еміля Курбедінова, який захищав українського моряка, кримські адвокати отримують погрози з боку "влади" анексованого півострову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової у Facebook

Денісова висловила переконання, що арешт на п'ять діб кримського адвоката Еміля Курбедінова пов’язаний з його намірами захищати українського моряка Богдана Небилицю, якого затримали російські правоохоронці у ході подій у Керченській протоці 25 листопада. Крім того, вона додала, що кримським адвокатам наразі надходять погрози.

"Щодо ситуації з кримськими адвокатами, то переконана, що затримання на 5-ть діб Еміля Курбедінова пов’язане з його намірами захищати українського моряка Богдана Небилицю. Зараз, після ситуації з Курбедіновим, кримським адвокатам надходять погрози з боку силових структур окупаційної влади Криму", - написала вона.

Після арешту Курбедінова кримські адвокати отримують погрози з боку &quot;влади&quot; півострову, - Денісова

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Денісової, наразі всі незаконно утримувані у Російській Федерації українські моряки мають власного адвоката

Як писало РБК-Україна, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним рішенням російського окупаційного "суду" у Сімферополі арештувати адвоката Еміля Курбедінова, який захищав захоплених у Керченській протоці українських моряків. 

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